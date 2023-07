महिला फीफा विश्व कप में फिलिपींस ने किया बड़ा उलटफेर, न्यूजीलैंड को 1-0 से चखाया हार का स्वाद

Womens Fifa World Cup महिला फीफा विश्व कप में फिलिपींस ने बड़ा उलटफेर करते हुए मंगलवार को न्यूजीलैंड को 1-0 से धूल चटाई। कीवी टीम पूरे मैच में हावी नजर आ रही थी लेकिन मुकाबले के 68वें मिनट में फिलिपींस ने गोल दागकर बढ़त बना ली। वहीं स्विट्जरलैंड और नार्वे के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। गैली थालमैन ने स्विट्जरलैंड की तरफ से शानदार गोलकीपिंग की।

Women's Fifa World Cup- Pic Credit- Twitter

