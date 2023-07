Neymar fined for violating local enviornmental rules नेमार पर अपने घर के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर 3.33 मिलियन डॉलर (लगभग 27 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगा है। अधिकारियों ने बताया कि नेमार के आलीशान घर के निर्माण के दौरान मीठे पानी के स्त्रोतों चट्टानों और रेत के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी की गई।

Neymar fined over breaching rules: नेमार पर लगा जुर्माना

रियो डि जेनेरियो, रायटर। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार पर अपने घर के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर 3.33 मिलियन डॉलर (लगभग 27 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगा है। स्थानीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया, नेमार के आलीशान घर के निर्माण के दौरान मीठे पानी के स्त्रोतों, चट्टानों और रेत के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी की गई। नेमार का घर रियो डि जेनेरियो के दक्षिणी तट पर स्थित मंगरतिबा शहर में स्थित है। मंगरतिबा के स्थानीय निकाय ने सोमवार को बयान में कहा कि नेमार के घर में कृत्रिम झील के निर्माण में पर्यावरणीय उल्लंघन किया गया था।

