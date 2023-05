Newcastle ने चैंपियंस लीग में किया क्वालीफाई, 20 साल बाद दोहराया इतिहास

न्यूकासल, एपी। न्यूकासल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में लीसेस्टर के साथ गोल रहित ड्रा खेलकर 20 साल में पहली बार चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया। सऊदी नियंत्रित क्लब के लिए यह एक मील का पत्थर है, जो यूरोपियन फुटबाल में बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांशा रखता है।

न्यूकासल की टीम टॉप चार में शामिल-

इस ड्रा का मतलब है कि रविवार को चेल्सी के विरुद्ध सत्र के अंतिम मुकाबले में हार के बूद भी न्यूकासल की टीम शीर्ष चार में बनी रहेगी। इस बीच लेस्टर पर निचली लीग में खिसकने का खतरा बरकरार है। टीम को अगर दूसरे टीयर की लीग में खिसकने से बचना है तो अपने अंतिम मैच में हर हाल में वेस्ट हैम को हराना होगा।

WE ARE NEWCASTLE UNITED.

WE ARE CHAMPIONS LEAGUE! 🙌🙌 pic.twitter.com/NaMKa6CJGJ— Newcastle United FC (@NUFC) May 22, 2023