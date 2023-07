FIFA WC: महिला फुटबॉल विश्व कप में न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, नार्वे को 1-0 से हराकर हासिल की अपनी पहली जीत

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में मेजबान देश न्यूजीलैंड ने शानदार आगाज किया है। हैना विल्किनसन के एकमात्र गोल से न्यूजीलैंड की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप में इतिहास रच दिया। आकलैंड में 42,000 दर्शकों के सामने नार्वे को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की।

बता दें कि इस बार फीफा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में महिला फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया है। 32 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। आयरलैंड ने पहली बार फीफा वर्ल्ड में हिस्सा लिया है। न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला नार्वे के साथ था। इस मैच को देखने के लिए देश के प्रधान मंत्री क्रिस हिपकिंस ने ईडन पार्क में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैनटिनो के साथ मैच देखने पहुंचे। न्यूजीलैंड में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों की याद में एक पल का मौन रखा गया।

The biggest-ever crowd for a football match in Aotearoa New Zealand 🤩

42,137 fans packed into Eden Park for the opening game of the @FIFAWWC! pic.twitter.com/RLobER4WGY