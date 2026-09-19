10 खिलाड़ियों के साथ मोहन बागान की जादुई वापसी, मोहम्मदन को 3-2 से हराकर खत्म किया 8 साल का खिताबी सूखा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बारासात स्टेडियम में शनिवार को खेले गए पांच गोल वाले रोमांचक मैच में मोहन बागान ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को 3-2 से हराकर अपना 31वां कलकत्ता फुटबॉल लीग प्रीमियर डिवीजन खिताब जीता।

यह 2018 के बाद उनका पहला खिताब था। 59वें मिनट में गोलकीपर दीपप्रभात घोष को रेड कार्ड मिलने के बाद टीम 1-2 से पीछे थी और 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी, लेकिन 'मैरिनर्स' ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की।