कोरोउ सिंह एएफसी अंडर-17 एशिया कप में भारत के कप्तान

खाओ याइ (थाइलैंड)। प्रतिभाशाली मिडफील्डर कोरोउ सिंह को आगामी एएफसी अंडर 17 एशियाई कप के लिए भारत का कप्तान बनाया गया। 16 वर्ष के सिंह ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप और एएफसी अंडर-17 एशियाई कप क्वालीफायर में गोल किए।

Coach @23ibiano announces midfielder Korou Singh Thingujam as the captain of the 🇮🇳 U17 National Team for the #AFCU17 Asian Cup 🏆👏🏽

