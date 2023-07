Sunil Chhetri की कप्तानी वाली भारतीय फुटबॉल टीम को हुआ फायदा, 5 साल बाद FIFA Ranking में हासिल की डबल डिजिट

FIFA Rankings 2023 Indian Football Team भारतीय फुटबॉल टीम ने FIFA रैंकिंग में कमाल दिखाया है। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली भारतीय फुटबॉल टीम ने पिछले कुछ समय में शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसके चलते ही टीम इंडिया ने पांच साल के लंबे इंतजार के बाद पहली पारी डबल डिजिट में रैंकिंग हासिल कर ली है। FIFA रैंकिंग में टीम इंडिया इस वक्त 99 रैकिंग के साथ मौजूद है।

5 साल के इंतजार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम को रैंकिंग में हुआ फायदा

Your browser does not support the audio element.