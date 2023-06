FIFA Ranking में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 2018 के बाद पहली बार टॉप -100 में एंट्री

India in top-100 of FIFA Ranking पिछले पांच सालों में पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में टॉप-100 में पहुंची है। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप और एसएफएफ कप में सभी मुकाबलों में जीत हासिल की। भारतीय कोच ने कहा कि मैं इस खबर से खुश हूं लेकिन हमें अपने अगले कुछ मैचों में इस स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है।

India entered in top 100 place of FIFA ranking after 5 years Image: Twitter

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। पिछले 5 सालों में पहली बार भारत फीफा रैंकिंग में टॉप-100 में पहुंचा है। सुनील छेत्री की टीम इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ कप में अपने हालिया दमदार प्रदर्शन के बाद विश्व रैंकिंग में एक स्थान ऊपर पहुंच गई है। पाकिस्तान, नेपाल और कुवैत से खेलने के बाद भारत ने एसएफएफ कप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की रैंकिंग में बदलाव- भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत के साथ शानदार शुरुआत की और फिर एक खराब खेल में कुवैत से 1-1 से बराबरी की। चैंपियनशिप में आते ही भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराया। भारत के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक ने रेंकिंग में बदलाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि भारत को विश्व रैंकिंग में अपना स्थान बनाए रखना होगा और अपने खेल के मानकों को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि "मैं इस खबर से खुश हूं, लेकिन हमें अपने अगले कुछ मैचों में इस स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। 🇮🇳 move up to 1️⃣0️⃣0️⃣ in the latest FIFA Men’s World Ranking 👏🏽 Steadily we rise 📈💪🏽#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/Zul4v3CYdG June 29, 2023 शानदार फॉर्म में छेत्री- भारत के कप्तान सुनील छेत्री पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने SAFF चैंपियनशिप में 3 मैचों में 5 गोल किए। अब भारत चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में 1 जुलाई को लेबनान से भिड़ेगा। हेड कोच ने कहा कि शिकायत करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। हमें खेल के उन पलों में सुधार करने की जरूरत है, जब हमारा ध्यान और एकाग्रता काफी ऊंची होनी चाहिए और कुछ न गंवाने की कोशिश करनी चाहिए। टॉप पर अर्जेंटीना- कोच ने कहा कि एक चीज जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं कि जब हम बिना किसी दबाव के गेंद दूसरों को दे देते हैं और बाद में हमें गेंद वापस लेने के लिए डब्ल एनर्जी लगानी पड़ती है। कुल मिलाकर मैं लड़कों के प्रदर्शन से खुश हूं। वे उस स्तर के बहुत करीब आ रहे हैं जहां मैं चाहता हूं कि वे हों। लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना 1843.73 प्वाइंट्स के साथ फीफा रैंकिंग में पहले, फ्रांस 1843.54 प्वाइंट्स के साथ दूसरे और 1828.27 प्वाइंट्स के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर है।

