SAFF Championships: सुनील छेत्री और महेश के गोल से भारत ने नेपाल को 2-0 से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। कप्तान सुनील छेत्री के दमदार प्रदर्शन से भारत ने नेपाल को 2-0 से हराकर SAFF चैम्पियनशिप सेमीफाइनल में जगह बना ली। सुनील छेत्री 61वें मिनट में टूर्नामेंट का अपना चौथा गोल किया। इसके बाद महेश सिंह 70वें मिनट गोल दागकर टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई। छेत्री की हैट्रिक की मदद से भारत ने बुधवार को अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराया था।

बता दें कि सुनील छेत्री 139 मैच में 91 गोल करने वाले दूसरे एशियाई खिलाड़ी बने थे। ईरान के अली डेई 148 मैच में 109 गोल कर पहले स्थान पर काबिज हैं। साथ ही दुनिया में सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर थे। वह सक्रिय एशियाई खिलाड़ियों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।

मैच की बात करें तो नेपाल के डिफेंस और जवाबी हमलों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत को पहले हाफ में पूरे समय रोके रखा। भारत ने दूसरे हाफ में अधिक तत्परता दिखाई और परिणाम स्वरूप 61वें मिनट में भारत को गोल करने का पहला मौका मिला। सहल और महेश से मिले पास पर कप्तान सुनील छेत्री ने गोल दागकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई।

