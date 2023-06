Saff Championship 2023 Live Score: सुशील छेत्री ने दागा दूसरा गोल, भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त

नई, स्पोर्ट्स डेस्क। IND vs PAK Football Match Live: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Football Match) साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन (SAFF) चैम्पियनशिप 2023 के ग्रुप ए के मुकाबले में आमने-सामने हैं। दोनों के बीच यह मुकाबला बैंगलोर के कंटीरवा स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत विश्व फुटबॉल रैंकिंग में 101वें स्थान पर है। वहीं, पाकिस्तान 195वें स्थान पर काबिज है।

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। 10वें मिनट में भारत के कप्तान सुशील छेत्री ने पहला गोल दागा। 15वें मिनट में भारत को पेनाल्टी मिला। कप्तान सुशील छेत्री ने इसका भरपूर फायदा उठाया और टीम के लिए दूसरा गोल किया।

बता दें कि दोनों के बीच अब तक 28 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 15 मैच जीते हैं। 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोनों के बीच 9 मैच ड्रा रहे हैं। इस दौरान कुल 39 गोल हुए हैं। पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान SAFF कप 2018 में भिड़े थे तो भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया था।

