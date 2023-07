FIFA Women Football World Cup आज से, 50 हजार क्षमता वाले स्टेडियम में होगा मैच; दोनों मेजबान पर होंगी नजरें

FIFA Women Football World Cup 2023 रग्बी के लिए अपनी दीवानगी के लिए प्रसिद्ध न्यूजीलैंड (NZ) महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी के जरिए देश में इस खेल का ग्राफ ऊपर उठते देखना चाहता है। टूर्नामेंट के पहले दिन न्यूजीलैंड का सामना ग्रुप ए में नार्वे से और सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया (AUS) की टक्कर सिडनी में आयरलैंड से होगी।

आज से खेला जाएगा FIFA Women Football World Cup 2023। फोटो- फीफा ट्विटर हैंडल

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए तैयार हैं। आज, यानी 20 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में इसका शुभारंभ होगा। फुटबॉल विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मुकाबला 20 अगस्त को सीडनी में खेला जाएगा। रग्बी के लिए अपनी दीवानगी के लिए प्रसिद्ध न्यूजीलैंड महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी के जरिए देश में इस खेल का ग्राफ ऊपर उठते देखना चाहता है। टूर्नामेंट के पहले दिन न्यूजीलैंड का सामना ग्रुप ए में नार्वे से और सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टक्कर सिडनी में आयरलैंड से होगी। 50 हजार दर्शकों के आने की उम्मीद न्यूजीलैंड फुटबॉल ने ऐलान किया है कि आकलैंड के ईडन पार्क पर पहले मैच में कम से कम 50000 दर्शक होंगे जो देश के फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के लिए टिकटों की मांग इतनी अधिक है कि मैच ऑस्ट्रेलिया में कराना पड़ रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 82000 है और इसे सिडनी ओलंपिक 2000 के लिए बनाया गया था। न्यूजीलैंड ने नहीं जीता है विश्व कप में मैच न्यूजीलैंड ने पिछले पांच में से एक भी बार विश्व कप मैच नहीं जीता है। इस वर्ष उसने नौ मैच खेले और सात में पराजय झेलनी पड़ी। दूसरी ओर नार्वे की टीम 1995 में विश्व कप जीत चुकी है और ग्रुप ए की सबसे मजबूत टीमों में से है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध उसने सात में से पांच मैच जीते, एक ड्रा रहा और एक गंवाया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के मैच में नजरें सैम केर पर लगी होंगी जो 63 अंतरराष्ट्रीय गोल कर चुकी हैं। आयरलैंड ने पहली बार लिया है हिस्सा हाल ही में चेल्सी की महिला सुपर लीग में लगातार चौथी ट्राफी जीत में उनकी अहम भूमिका रही। आयरलैंड पहली बार विश्व कप खेल रहा है और कोलंबिया के विरुद्ध ब्रिसबेन में अभ्यास मैच 20 मिनट के बाद ही रोकना पड़ा क्योंकि आयरिश खिलाड़ियों ने अति आक्रामक खेल की शिकायत की थी।

Edited By: Umesh Kumar