नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो ने मंगलवार को पुर्तगाल के लिए अपना रिकॉर्ड 200वां मैच खेला और आइसलैंड के खिलाफ विजयी गोल दागकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्‍न मनाया। पुर्तगाल ने यूरोपियन चैंपियनशिप क्‍वालीफाइंग मैच में आइसलैंड को 1-0 से मात दी। यह मुकाबला रेकजाक में लौगरडालवोलर में खेला गया था।

क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो ने दूसरे हाफ में विजयी गोल दागा। रोनाल्‍डो 200 अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। पुर्तगाल और आइसलैंड के बीच ग्रुप जे के मैच से पहले रोनाल्‍डो को गीनिज वर्ल्‍ड रिकॉर्ड्स से सम्‍मानित किया। रोनाल्‍डो ने इस साल मार्च में कुवैत के फॉरवर्ड बादर अल-मुतावा के 196 अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को तोड़ा था।

क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो पहले हाफ में अपना प्रभाव नहीं दिखा सके। मगर दूसरे हाफ में उन्‍होंने दमदार प्रदर्शन किया और 89वें मिनट में गोल दागा। रोनाल्‍डो ने गोनकालो इनाशियो के हेडर से मिले पास पर गेंद को जाली के अंदर भेदा। इस दौरान थोड़ा गरमागरमी का माहौल बना क्‍योंकि रेफरी ने वीएआर लेकर चेक किया कि गोल है या नहीं। जब गोल घोषित हुआ तो रोनाल्‍डो ने अपनी ट्रेडमार्क स्‍टाइल में जश्‍न मनाया।

Of course! A perfect night for @Cristiano 🔴🟢#EURO2024 @selecaoportugal pic.twitter.com/BVE20bliAy