Fact Check: अयोध्या एयरपोर्ट से राम मंदिर तक ले जाने वाली बस के दावे के साथ वायरल तस्वीर AI क्रिएटेड है

विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। इस तस्वीर के साथ अयोध्या से जुड़ा शेयर किया जा रहा दावा फर्जी है।

पड़ताल में पाया गया कि वायरल तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज़)। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और जनवरी 2024 से आम लोगों के लिए द्वार भी खोले जाने की खबरें हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बस की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि दर्शन कराने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट से राम मंदिर तक इस 5 स्टार एयर कंडीशनर 3 मंजिला बस में ले जाया जायेगा। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। इस तस्वीर के साथ अयोध्या से जुड़ा शेयर किया जा रहा दावा फर्जी है। वायरल तस्वीर में @inspiringdesignsnet लिखा हुआ है, अपनी पड़ताल को हमने इसी कीवर्ड के साथ शुरू किया। इसी नाम का हैंडल हमें इंस्टाग्राम पर मिला और वायरल तस्वीर को 24 जून 2023 को अपलोड किया गया है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम inspiringdesignsnet की वेबसाइट पर पहुंचे। यहाँ दी गई मालूमात के मुताबिक, ”यह 2022 में स्थापित मिनियापोलिस स्थित डिज़ाइन फर्म है, जो टेबल, क्रिब, सोफा, बाथटब, पेर्गोलस, गज़ेबोस, ग्रीनहाउस, फायरप्लेस, वाल फीचर्स समेत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए बेहतरीन फर्नीचर डिज़ाइन बनाने में विशेषज्ञ हैं। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें।

