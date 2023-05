Fact Check Story: कर्नाटक के विजयपुरा में भीड़ के EVM को तोड़े जाने का वीडियो गलत दावे के साथ वायरल

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आक्रोशित भीड़ को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को तोड़ते हुए देखा जा सकता है।

दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक विधासनभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता के वाहन से ईवीएम बरामद होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वाहन में रखे ईवीएम को तोड़ डाला। वायरल वीडियो में भीड़ को वाहन में रखे ईवीएम को तोड़ते हुए भी देखा जा सकता है।

विश्वास न्यूज की जांच में यह दावा गलत निकला। इससे पहले भी कई चुनावों में ऐसे वीडियो वायरल होते रहे हैं। जिन ईवीएम को भीड़ ने तोड़ा, वह चुनाव अधिकारियों के वाहन में रखा ईवीएम था। ये ईवीएम अतिरिक्त ईवीएम थे, जिन्हें आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए रखा गया था। हालांकि, भीड़ ने यह समझा कि चुनाव अधिकारी चुनाव खत्म होने से पहले ही ईवीएम को लेकर जा रहे हैं और इस वजह से उन्होंने वाहन से ईवीएम को निकालकर तोड़ डाला।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग के सर्कुलर के मुताबिक, मतदान के दौरान चार तरह के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। पहली कैटेगरी A में वह ईवीएम शामिल हैं, जिनसे चुनाव कराया जा चुका है। दूसरी कैटेगरी B में वह मशीनें शामिल होती हैं, जिनसे मतदान हो चुका होता है, लेकिन वह खराब पाई गईं। कैटेगरी C में उन मशीनों को रखा जाता है, जो खराब हैं और मतदान में जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि कैटेगरी D में वह मशीनें होती हैं, जो ठीक होती हैं और जिन्हें रिजर्व में रखा जाता है।

सभी वीडियो में आक्रोशित भीड़ को ईवीएम को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। की-वर्ड सर्च में 'कनक न्यूज' के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर हमें यह समान वीडियो मिला, जिसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बताकर वायरल किया जा रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक के विजयपुर जिले के गांव में ग्रामीणों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन को तोड़ डाला। 'द हिंदू' की 10 मई की रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक, "10 मई को मतदान के बाद विजयपुरा जिले के मसाबिनाल गांव में भीड़ ने ईवीएम को तोड़ डाला और अधिकारी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। भीड़ ने यह समझकर हमला किया कि अधिकारी चुनाव खत्म होने से पहले ही ईवीएम को लेकर जा रहे हैं।"

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन ईवीएम को तोड़ा गया, वह चुनाव अधिकारी के वाहन में रखा हुआ अतिरिक्त ईवीएम था।

आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में पुलिस ने 23 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है।

ट्विटर यूजर 'योगी भक्त' ने भी वायरल वीडियो को शेयर किया था, जिस पर डीईओ विजयपुरा की तरफ से जवाब देते हुए वायरल दावे का खंडन किया गया है। डीईओ विजयपुर ने वायरल वीडियो के साथ किए गए दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर ऑफिसर रिजर्व ईवीएम को लेकर जा रहे थे और उनकी गाड़ी को ग्रामीणों ने रोका और ईवीएम को तोड़ डाला। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

