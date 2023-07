Fact Check: जापान में 2011 में आई सुनामी के वीडियो को पंजाब में आई बाढ़ का बताकर किया जा रहा वायरल

वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वीडियो के स्क्रीनशॉट को यांडेक्स टूल में अपलोड किया। सर्च करने पर हमें वायरल वीडियो से कई वेबसाइट पर मिला। सर्च के दौरान हमें ताकुरो सुजुकी ‘takuro suzuki’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर 18 दिसंबर 2011 को वीडियो अपलोड मिला। वीडियो को जापान में आई सुनामी का बताया गया है।

विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो का पंजाब से कोई संबंध नहीं है।

नई दिल्‍ली (विश्‍वास न्‍यूज)। पंजाब और हरियाणा के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोगों को जगह-जगह जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें पानी के तेज बहाव में गाड़ियों को बहते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर इसे पंजाब का बता रहे हैं। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो का पंजाब से कोई संबंध नहीं है। वीडियो साल 2011 में जापान में आई सुनामी का है, जिसे अब पंजाब की हालिया स्थिति से जोड़कर गलत दावों के साथ यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वीडियो के स्क्रीनशॉट को यांडेक्स टूल में अपलोड किया। हमें वायरल वीडियो से कई वेबसाइट पर मिला। सर्च के दौरान हमें ताकुरो सुजुकी ‘takuro suzuki’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर 18 दिसंबर 2011 को वीडियो अपलोड मिला। वीडियो को जापान में आई सुनामी का बताया गया है। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें।

Edited By: Praveen Prasad Singh