Fact Check : यह तस्वीर चीन के एक्सप्रेस-वे की है, जम्मू नेशनल हाईवे के नाम पर फेक दावे से वायरल

नई दिल्‍ली (विश्‍वास न्‍यूज)। सोशल मीडिया पर हाईवे की एक तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह जम्मू नेशनल हाईवे -44 की है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्‍वास न्‍यूज अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। वायरल तस्वीर असल में पश्चिम चीन के गांसु प्रांत में वेइयुआन-वुडू एक्सप्रेस-वे की है, जिसे अब जम्मू नेशनल हाईवे का बताकर शेयर किया जा रहा है। सर्च के दौरान हमें वायरल तस्वीर से जुड़ी खबर ‘caixinglobal.com’ की वेबसाइट पर भी मिली। 27 जुलाई 2022 को प्रकाशित खबर में वायरल तस्वीर के साथ शीर्षक लिखा गया है, “चीन के पास राजमार्ग विस्तार की बड़ी योजनाएं हैं।” इसमें चीन के विभिन्न एक्सप्रेस-वे की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तस्वीर के कैप्शन में बताया गया, फोटो में दिख रही सड़क, उत्तर-पश्चिमी चीन के गांसु प्रांत में वेइयुआन – वुडू एक्सप्रेस-वे की है। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें।

Edited By: Ashisha Singh Rajput