Fact Check: PM मोदी के पुराने वीडियो को फर्जी और मनगढ़ंत दावे के साथ किया गया वायरल

सोशल मीडिया पर गलत दावों के साथ वायरल हो रहे दोनों वीडियो पुराने है। वीडियो में इस्तेमाल किया गया वीडियो साल 2023 के बजट सेशन के दौरान का है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के नाम से वायरल किया जा रहा वीडियो साल 2019 का है। दोनों ही वीडियो को अब गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर गलत दावों के साथ वायरल हो रहे दोनों वीडियो पुराने हैं।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। यूपी की चर्चित सरकारी अधिकारी ज्‍योति मौर्या पिछले कई दिनों से मीडिया की सनसनी बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्या से जोड़कर कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। इसी से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के एक पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है। फेसबुक यूजर्स फेक दावों के साथ वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि वीडियो में पीएम मोदी एसडीएम ज्योति मौर्या के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योति मौर्या पर बयान दिया है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इन सभी दावों को फर्जी और गुमराह करने वाला पाया। सोशल मीडिया पर गलत दावों के साथ वायरल हो रहे दोनों वीडियो पुराने हैं। वीडियो में इस्तेमाल किया गया वीडियो साल 2023 के बजट सेशन के दौरान का है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के नाम से वायरल किया जा रहा वीडियो साल 2019 का है। दोनों ही वीडियो को अब गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की पड़ताल के लिए हमने संबंधित कीवर्ड से सर्च किया, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह का ज्योति मौर्या केस में कोई बयान देना अपने आप में बड़ी खबर है। हालांकि, सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वायरल वीडियो की पड़ताल की। इस दौरान हमें यह वीडियो ‘संसद टीवी’ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 9 फरवरी 2023 को अपलोड मिला। वीडियो संसद के बजट सत्र के दौरान का है। वीडियो में वायरल वीडियो को 1:21:51 से लेकर 1:22:06 के बीच में देखा जा सकता है। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें।

Edited By: Praveen Prasad Singh