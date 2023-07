Fact Check : पीएम मोदी के पुराने वीडियो को सीमा हैदर मामले से जोड़कर किया जा रहा शेयर

वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमें गूगल पर संबंधित कीवर्ड्स से सर्च करना शुरू किया। दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 18 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक “सीमा हैदर मामले में एटीएस सीमा हैदर उसके हिंदुस्तानी पति सचिन सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। सोमवार देर रात ढाई बजे एटीएस सचिन और सीमा को उनके रबूपुरा स्थित घर पर छोड़ गई थी।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि वायरल वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे गलत हैं।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। गैर-कानूनी तरीके से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सीमा हैदर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि वायरल वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे गलत हैं। पीएम मोदी के सभी वीडियो पुराने हैं। वीडियो में इस्तेमाल किया गया पहला वीडियो साल 2017 के शीतकालीन सत्र के दौरान का है, जबकि दूसरा 2016 में यूपी में हुई एक रैली का है। इस दावे की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर पूरे फैक्ट चेक को पढ़ा जा सकता है। फेसबुक यूजर ‘एसएफ’ ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा हैदर को गिरफ्तार करने की घोषणा की। सीमा हैदर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा के भारत आने के बाद से ही इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि वो जासूस है या नहीं। इसी बीच ZEE MEDIA से बातचीत में उसने बताया कि वो 6 लाख रुपये खर्च करके भारत आई। जिसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए।” वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमें गूगल पर संबंधित कीवर्ड्स से सर्च करना शुरू किया। दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 18 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, “सीमा हैदर मामले में एटीएस सीमा हैदर, उसके हिंदुस्तानी पति सचिन, सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। सोमवार देर रात ढाई बजे एटीएस सचिन और सीमा को उनके रबूपुरा स्थित घर पर छोड़ गई थी। मंगलवार की सुबह साढ़े नौ बजे पाकिस्तानी महिला सीमा उसकी एक बेटी व एक बेटे और सचिन के पिता नेत्रपाल को एटीएस दोबारा पूछताछ के लिए ले गई है।” इस दावे की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर पूरे फैक्ट चेक को पढ़ा जा सकता है।

Edited By: Praveen Prasad Singh