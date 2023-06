Fact Check: भगवंत मान की दोस्तों के साथ होली खेलते हुए पुरानी तस्वीर एक बार फिर से गलत दावे के साथ हुई वायरल

वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल लेंस की सहायता से सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल फोटो 18 मार्च 2022 को पंजाबी गायक और अभिनेता करमजीत अनमोल के वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड मिला। कैप्शन के मुताबिक करमजीत ने होली की यादों को ताजा करते हुए इस तस्वीर को शेयर किया था। तस्वीर में करमजीत ने भगवंत मान और मंजीत सिद्धू को टैग किया है।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक पुरानी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में उन्हें कुछ लोगों के साथ होली के रंग में रंगे हुए कपड़ों में जमीन पर बैठे देखा जा सकता है। अब कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि यह तस्वीर उस समय की है, जब इन्हें बाइक चोरी के अपराध में पंजाब पुलिस ने पकड़ा था। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत साबित हुआ है। वायरल फोटो सीएम भगवंत मान और उनके दोस्तों की होली जश्न की है। हालांकि, तस्वीर के साथ बाइक चोरी में गिरफ्तारी की जो कहानी बताई गई है, वो पूरी तरह फर्जी है। वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल लेंस की सहायता से सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल फोटो 18 मार्च 2022 को पंजाबी गायक और अभिनेता करमजीत अनमोल के वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड मिला। कैप्शन के मुताबिक, करमजीत ने होली की यादों को ताजा करते हुए इस तस्वीर को शेयर किया था। तस्वीर में करमजीत ने भगवंत मान और मंजीत सिद्धू को टैग किया है। वायरल तस्वीर में मंजीत सिंह काली टी- शर्ट पहने बैठे हुए हैं। मंजीत सिंह सिद्धू को सीएम भगवंत मान का ओएसडी नियुक्त किया गया है। पूरी पड़ताल यहां पढ़ें।

Edited By: Praveen Prasad Singh