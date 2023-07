Fact Check: सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना से जुड़े होने का दावा, वायरल फोटो महिला पाकिस्तानी मेजर सामिया की

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। पबजी के जरिए प्रेम होने के बाद पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत पहुंची सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में हैं। विश्वास न्यूज के टिपलाइन नंबर पर कई यूजर्स ने सीमा हैदर और एक अन्य महिला का कोलाज भेजकर उसकी सच्चाई बताने का अनुरोध किया है, जिसमें दावा किया गया है कि सीमा हैदर वास्तव में पाकिस्तानी सेना में काम कर चुकी हैं। वायरल कोलाज में नजर आ रही महिला पाकिस्तानी सेना की वर्दी में नजर आ रही हैं।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। वायरल कोलाज में जिस पाकिस्तानी महिला सैन्य अधिकारी के सीमा हैदर होने का दावा किया जा रहा है, वह पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी मेजर सामिया रहमान की तस्वीर है और वह पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत दुनिया के कई देशों में शांति अभियान का हिस्सा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत उनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो चुका है।

वायरल तस्वीर में सीमा हैदर के साथ सेना की वर्दी में एक महिला नजर आ रही हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह सीमा हैदर ही हैं, जो पाकिस्तानी सेना की अधिकारी रह चुकी हैं। तस्वीर के ऑरिजिनल सोर्स को ढूंढने के लिए हमने रिवर्स इमेज सर्च की मदद ली।

सर्च में हमें यह तस्वीर पाकिस्तानी वेबसाइट ostpk.com पर मौजूद रिपोर्ट में लगी मिली, जिसे 16 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक, यह तस्वीर पाकिस्तानी मेजर सामिया रहमान की है।

सामिया रहमान की तस्वीरों को देखने से स्पष्ट हो जाता है, वह और सीमा हैदर दो अलग-अलग शख्सियत हैं। नीचे दर्शाए गए कोलाज में इसे साफ और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

'Major Samia Rehman' की-वर्ड से सर्च करने पर हमें www.thenews.com.pk 12 मई 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की पुरस्कार विजेता मेजर सामिया रहमान संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद कोविड की वजह से अपने घर नहीं लौट पाईं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ अपने अंतिम अभियान के तहत वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पदस्थापित थीं।

यूएन पीसकीपिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी छह अप्रैल 2020 को उनके कार्यकाल समापन की जानकारी दी गई है।

"My duty was ending on 6 April, but I'm unable to go home due to #COVID19. My 2-yr-old is asking, 'Mama, when will you be back?' I'm worried, but my passion for work has increased manifolds. Together we can slow the spread." #PKDay #womeninpeacekeeping pic.twitter.com/V0dK3VIKO0— UN Peacekeeping (@UNPeacekeeping) May 11, 2020