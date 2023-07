Fact Check: भाखड़ा-नांगल बांध से पानी छोड़े जाने के नाम पर वायरल वीडियो चीन के येलो रिवर का है

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर भारतीय राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसी संदर्भ में एक वीडियो को शेयर किया जा रहा है, जो बांध से पानी को छोड़े जाने का है। दावा किया जा रहा है कि यह भाखड़ा-नांगल बांध को खोले जाने का वीडियो है। भाखड़ा-नांगल बांध वास्तव में दो अलग-अलग बांध हैं, जिसमें से एक हिमाचल और दूसरा पंजाब में स्थित है।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि वायरल हो रहा वीडियो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी येलो रिवर पर बने बांध से पानी छोड़े जाने का है, जिसे भारत में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बीच हालिया संदर्भ में भाखड़ा-नांगल बांध का बताकर वायरल किया जा रहा है।

वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें यह वीडियो न्यू चाइना टीवी के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर लगा मिला, जिसे करीब एक साल पहले अपलोड किया गया है।

दी गई जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी येलो रिवर पर बने बांध से पानी को छोड़े जाने का है। सोशल मीडिया पर की-वर्ड सर्च में यह वीडियो '@AvatarDomy' ट्विटर हैंडल पर मिला। छह मई 2019 को इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे चीन के येलो रिवर पर बने बांध का बताया गया है।

The power of China’s Yellow River at Xiaolangdi Damhttps://t.co/0cMh8bW5xf pic.twitter.com/pOQ7Bm2xwp— Domenico (@AvatarDomy) May 6, 2019