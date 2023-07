फ्रांस में हुई हिंसा और आगजनी के बाद पेरिस की सड़कों पर नमाज पढ़ने के दावे के साथ वायरल है मॉस्को का वीडियो

फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई व्यापक हिंसा और आगजनी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह पेरिस की सड़कों पर शुक्रवार के दिन का नजारा है। विश्वास न्यूज की जांच में यह दावा गलत निकला। वायरल हो रहा वीडियो फ्रांस का नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को का हैजहां रमजान के मौके पर मुस्लिमों ने नमाज अदा की थी।

पेरिस की सड़कों पर नमाज पढ़ने के दावे के साथ वायरल है मॉस्को का वीडियो। फोटो- विश्वास न्यूज।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई व्यापक हिंसा और आगजनी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह पेरिस की सड़कों पर शुक्रवार के दिन का नजारा है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में हो रही आगजनी और हिंसा के बीच मुस्लिमों ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़कर एकजुटता का परिचय दिया। गलत निकला दावा विश्वास न्यूज की जांच में यह दावा गलत निकला। वायरल हो रहा वीडियो फ्रांस का नहीं, बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को का है, जहां रमजान के मौके पर मुस्लिमों ने नमाज अदा की थी। इसी पुराने वीडियो को सांप्रदायिक दावे के साथ फ्रांस में हुई हिंसा के संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो 30 सेकेंड लंबा है, जिसमें 20वें सेकेंड के फ्रेम में सुनहरे रंग की गुंबदनुमा मस्जिद नजर आ रही है। इस की-फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऐसे कई आर्टिकल मिले, जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। dreamstime.com की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, यह तस्वीर मास्को स्थित कैथेड्रल मस्जिद की तस्वीर है। फोटो एजेंसी shutterstock.com की वेबसाइट पर भी इस मस्जिद की कई तस्वीरें मिली, जो मॉस्को स्थित कैथेड्रल मस्जिद की है। पुराने वीडियो को किया जा रहा शेयर स्पष्ट है कि फ्रांस में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद पेरिस की सड़कों पर सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ते मुस्लिमों के दावे के साथ वायरल वीडियो रूस की राजधानी मॉस्को का पुराना वीडियो है, जब ईद के दौरान मुस्लिमों ने कैथेड्रेल मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी थी। विश्वास न्यूज की इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में इस दावे की विस्तृत पड़ताल और जांच की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा जा सकता है।

Edited By: Sonu Gupta