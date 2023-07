Fact Check: बांग्लादेश का वीडियो दिल्ली का बताकर गलत दावे के साथ किया जा रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सड़क खून जैसे लाल पानी से भरी हुई है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे दिल्ली में पिछले दिनों मनाई गई बकरीद से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। विश्वास न्यूज की पड़ताल में ये दावा भ्रामक निकला है। वायरल वीडियो दिल्ली का नहीं हैबल्कि बांग्लादेश का है। वायरल वीडियो बांग्लादेश के नारायणगढ़ का है। फोटोः विश्वास न्यूज।

बांग्लादेश का वीडियो दिल्ली का बताकर गलत दावे के साथ किया जा रहा वायरल। फोटोः विश्वास न्यूज।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सड़क खून जैसे लाल पानी से भरी हुई है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे दिल्ली में पिछले दिनों मनाई गई बकरीद से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। विश्वास न्यूज की पड़ताल में ये दावा भ्रामक निकला है। वायरल वीडियो दिल्ली का नहीं है,बल्कि बांग्लादेश का है। वायरल वीडियो बांग्लादेश के नारायणगढ़ का है। वीडियो को अब दिल्ली का बताकर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। बांग्लादेश के नारायणगढ़ का है वीडियो वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले संबंधित वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल इमेज के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें नारायणगंज पोस्ट डॉट कॉम नाम की वेबसाइट पर वायरल वीडियो से जुड़ी खबर प्रकाशित मिली। 29 जून 2023 को प्रकाशित खबर में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक, “वीडियो बांग्लादेश के नारायणगढ़ का है।” वायरल वीडियो से जुड़ी पोस्ट ‘समाचार 18 न्यूज़’ के फेसबुक पेज पर भी अपलोड मिली। 1 जुलाई 2023 को किए गए पोस्ट में बताया गया, “यह वीडियो बांग्लादेश का है जहां कल बकरा ईद पर बारिश होने के कारण पानी भर गया और कुर्बानी दिए गए पशुओं के रक्त के लाल रंग से इलाका रक्तमय हो गया। ऐसे हृदय विदारक दृश्य मन को द्रवित कर देते हैं कि कैसे कोई धर्म त्यौहार के नाम पर इन जीवित पशुओं के रक्त से होली खेल सकता हैं।” पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

Edited By: Sonu Gupta