Fact Check: उर्फी जावेद नहीं गई बागेश्वर धाम, गुरुद्वारे जाने के वीडियो को एडिट कर किया जा रहा शेयर

Fact Check: उर्फी जावेद नहीं गई बागेश्वर धाम।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। नामी-गिरामी सितारों के बागेश्वर धाम जाने को लेकर समय-समय पर कई प्रकार के फर्जी पोस्ट वायरल होते रहते हैं। अब कुछ वीडियो को पोस्ट कर उनके माध्यम से दावा किया जा रहा है कि उर्फी जावेद बागेश्वर धाम पहुंची, जहां उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। दैनिक जागरण फैक्ट चेक वेबसाइट विश्वास न्यूज ने उर्फी जावेद के बागेश्वर धाम जाने के वायरल दावे को गलत पाया है। वायरल वीडियो जनवरी 2023 का है, जब वो मुंबई के अंधेरी में एक गुरुद्वारे पहुंची थी, जहां उन्हें ट्रेडिशनल लुक में देखा गया था। इसी वीडियो को अन्य वीडियो के साथ एडिट कर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग दावे के साथ शेयर कर रहे हैं। पूरी पड़ताल यहाँ पढ़ें।

विश्‍वास न्‍यूज ने टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद के बागेश्वर धाम जाने को लेकर वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल के लिए सबसे पहले संबंधित कीवर्ड की मदद से गूगल पर ओपन सर्च किया। हमें ऐसी एक भी खबर नहीं मिली, जिससे यह पुष्टि हो सके कि उर्फी कभी बागेश्वर धाम गई थी। यहां से हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और वीडियो के स्क्रीनशॉट का गूगल इमेज के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें असली वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट एबीपी लाइव की वेबसाइट पर मिली। 28 जनवरी 2023 को पब्लिश खबर में बताया गया, “वायरल वीडियो गुरुद्वारे का है। उर्फी का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था।” पूरी पड़ताल यहाँ पढ़ें।

Edited By: Devshanker Chovdhary