Fact Check Story: 2000 रुपये के नोटों की बरामदगी का यह वीडियो 2019 में हुई जब्ती का है

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। नोटंबदी के बाद जारी 2000 रुपये के नए नोटों को चलन से वापस लिए जाने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बड़े पैमाने पर 2000 रुपये के नोटों की बरामदगी को देखा जा सकता है। वायरल वीडियो को शेयर किए जाने की तारीख से प्रतीत हो रहा है कि 2000 रुपये के नोटों की यह बरामदगी इन नोटों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद का है। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लिए जाने का फैसला लिया था।

हमने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। वायरल हो रहा वीडियो तेलंगाना के खम्मम में हुई बरामदगी का है, जिसे हाल का बताकर भ्रामक दावे के साथ वायरल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुल पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

वायरल वीडियो में बेड के अंदर 2000 रुपये के नोटों की अनगिनत गड्डियों को देखा जा सकता है। गौर से देखने पर हमने पाया कि वायरल वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति के पास द हिंदू अखबार है, जिस पर 23 मार्च 2021 की तारीख अंकित है। स्पष्ट है कि नोटों की बरामदगी का यह वीडियो कई साल पुराना है।

वीडियो के सोर्स और संदर्भ का पता लगाने के लिए हमने रिवर्स इमेज सर्च की मदद ली। इनविड टूल की मदद से मिले की-फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर प्राइम9 न्यूज के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर करीब तीन साल पहले अपलोड किया हुआ वीडियो बुलेटिन मिला, जिसमें पुलिसकर्मियों को दीवान (बक्से वाला बिस्तर) को उठाकर पुलिस स्टेशन लाते हुए देखा जा सकता है।

दी गई जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के खम्मम में पुलिस ने फेक नोट की छपाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए बड़े पैमाने पर 2000 रुपये के नकली नोटों को बरामद किया था। एनटीवी तेलुगू के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर भी हमें यह वीडियो मिला, जिसे तीन नवंबर 2019 को अपलोड किया गया है।

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लिए जाने की घोषणा की थी। इन नोटों को नोटबंदी के बाद जारी किया गया था।

₹2000 Denomination Banknotes – Withdrawal from Circulation; Will continue as Legal Tenderhttps://t.co/2jjqSeDkSk— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 19, 2023