सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि टाटा अपने 150 साल पूरा होने पर भारत की जनता को 2999 रुपये बिल्कुल मुफ्त दे रही है। पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है। हालांकि दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज की जांच में यह दावा फर्जी निकला।

टाटा के फ्री ऑफर के नाम पर फर्जी पोस्ट वायरल

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्‍ली (विश्‍वास न्‍यूज)। सोशल मीडिया पर फ्री ऑफर के नाम पर ऐसे कई फर्जी पोस्ट वायरल होते रहते हैं, जिन्हे आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करने और फ्रॉड करने के लिए शेयर किया जाता है। अब ऐसी ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टाटा अपने 150 साल पूरा होने पर भारत की जनता को 2,999 रुपये बिल्कुल मुफ्त दे रही है। पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज की जांच में वायरल दावा फर्जी निकला। टाटा के नाम से वायरल हो रही पोस्ट गलत है। पाठकों को भूलकर भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ऐसे लिंक फ्रॉड के लिए बनाए जाते हैं। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने वायरल पोस्ट को ध्यान से देखा। इसमें दिए गए वेबसाइट के यूआरएल को देखकर ही पता चल रहा है कि यह टाटा वेबसाइट का लिंक नहीं है, बल्कि किसी दूसरी अविश्वसनीय वेबसाइट का लिंक है। जब लिंक पर क्लिक किया तो ‘cashfire33.com‘ का पेज दिखा। जांच में आगे हमने टाटा की वेबसाइट पर भारत की जनता को 2,999 रुपए दिए जाने के बारे में सर्च किया। वहां हमें वायरल दावे से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। यदि कंपनी की ओर से इतना बड़ा ऑफर दिया जाता तो जरूर उसकी कोई न कोई जानकारी वेबसाइट पर मौजूद होती। हमने टाटा के सोशल मीडिया हैंडल को भी सर्च किया। वहां भी वायरल दावे से जुड़ी कोई पोस्ट नहीं मिली। लिंक पर क्लिक कर पूरी पड़ताल पढ़ें।

Edited By: Achyut Kumar