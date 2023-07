Fact Check : श्रीनगर में आतंकी पकड़े जाने के नाम पर शेयर किया जा रहा है ब्राजील का पुराना वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि श्रीनगर में सुरक्षाकर्मियों ने आतंकवादी को पकड़ा है। हालांकि दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज़ ने जब इसकी पड़ताल की तो वायरल दावा गलत साबित हुआ। वायरल वीडियो साल 2021 में ब्राजील में हुई एक घटना का है जिसे अब फर्जी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।

श्रीनगर के नाम पर ब्राजील का पुराना वीडियो वायरल

नई दिल्‍ली (विश्‍वास न्‍यूज)। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पुलिस को एक व्यक्ति का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस की गाड़ी बाइक सवार को रोकने की कोशिश करती है और गाड़ी से टक्कर लगने पर युवक गिर जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी गाड़ी से निकलकर बाइक सवार पर कूद पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो श्रीनगर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक आतंकवादी को पकड़े जाने का है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज़ की पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला। वायरल वीडियो साल 2021 में ब्राज़ील में हुई एक घटना का है, जिसे श्रीनगर में आतंकवादी पकड़े जाने के दावे से शेयर किया जा रहा है। विश्‍वास न्‍यूज ने वायरल वीडियो की सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले वीडियो के कई की-फ्रेम्स निकाले। फिर इन्‍हें कीवर्ड और गूगल लेंस की मदद से सर्च करना शुरू किया। इस दौरान हमें पता चला कि यह वीडियो साल 2021 में भी श्रीनगर का बताकर शेयर शेयर किया गया था। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो ‘LLN NYC ‘ के वेरिफाइड यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिली। 5 अगस्त 2021 को अपलोड वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, वीडियो ब्राज़ील का है। लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी पड़ताल....

Edited By: Achyut Kumar