Fact Check: 31 अगस्त तक नहीं बढ़ाई गई ITR फाइल करने की अंतिम तारीख, सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट का क्या है सच?

✔️आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।

An advisory of Office of Press Registrar General of India shared on social media is being misconstrued as extension of due date for filing ITR#PIBFactCheck



✔️The advisory is NOT related to extension of date of filing ITR.



✔️The due date for filing ITR is 31 July 2024 pic.twitter.com/F4OHwK2d3Y— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 30, 2024

पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जारी की गई पिछली एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से संबंधित नहीं थी।

इसमें कहा गया है, "एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाने से संबंधित नहीं है।" पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2024 है। पोस्ट में लिखा है, "आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।"

क्या है वायरल?

सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर अपनी पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “Kind Attention:Last date for filing Annual Statement for FY 2023-24 has been extended to 31st August, 2024”

“कृपया ध्यान दें: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनुअल स्टेटमेंट की फाइलिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।”

Kind Attention:



Last date for filing Annual Statement for FY 2023-24 has been extended to 31st August, 2024 pic.twitter.com/fXpYh5kRKI— Bharatheeyam ✨🪷🚩🪷✨(Modi Ka Parivar)✨ (@Bharatheeyam9) July 29, 2024

विश्वास न्यूज' ने किया पड़ताल

सोशल मीडिया वायरल पोस्ट में इस जानकारी के साथ एक सर्कुलर को भी शेयर किया गया है, जिसमें प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए वित्त वर्ष 2023-24 के रिटर्न को फाइल करने का जिक्र है। इसी जानकारी के आधार पर यह दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।

आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन के बारे में जानने के लिए हमने आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला। आयकर विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल पर हमें 22 जुलाई 2024 को शेयर किया गया ट्वीट मिला, जिसमें एक गुजराती अखबार में छपी उस खबर का खंडन किया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि आईटी रिटर्न की ई-फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

It has come to our knowledge that a clipping of @sandeshnews is circulating on social media regarding extension of date of e-filing of ITR. This is FAKE news.



Taxpayers are advised to follow updates from the official website/portal of @IncomeTaxIndia#FactCheck pic.twitter.com/Hs5jk0kF3J— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 22, 2024

इसके बाद हमने वायरल सर्कुलर को चेक किया। वायरल सर्कुलर उन प्रकाशकों के लिए है, जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआजीआई) के साथ पंजीकृत है और इसका सामान्य इनकम टैक्स रिटर्न भरने से कोई संबंध नहीं है।

गौरतलब है कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था है, जिसने 25 जुलाई को वित्त वर्ष 24 के लिए ई-फाइलिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक सरकार ने इस सेवा के तहत ई-फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया है।