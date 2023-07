Fact Check Story: पाकिस्तान में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना को भारत का बताकर किया जा रहा शेयर

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। वायरल हो रहा वीडियो पाकिस्तान का है जिसे समय-समय पर भारत के अलग-अलग राज्यों के नाम पर फेक और भड़काऊ दावे के साथ वायरल किया जाता रहा है। इससे पहले इसी वीडियो को तमिलनाडु के नाम पर वायरल किया गया था। वायरल वीडियो में नजर आ रहे कई लोगों को पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है।

पाकिस्तान में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना को भारत का बताकर किया जा रहा शेयर।

Edited By: Devshanker Chovdhary