Fact Check: मध्य प्रदेश के साल 2014 के वीडियो को दिल्ली यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नाम से किया जा रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में एक आदमी बाढ़ के पानी में बह गया। हालांकि दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत साबित हुआ। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के बैतूल का है। यह करीब नौ साल पुराना है।

Fact Check: दिल्ली यमुना मेट्रो स्टेशन के नाम पर वायरल हो रहा मध्य प्रदेश का वीडियो

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। मानसून के मौसम में भारी बारिश और भूस्खलन से देश के कई हिस्सों में जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। कई वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में सड़क के दोनों किनारों पर पानी भरा हुआ है। जैसे ही एक बाइक सवार इस सड़क को पार करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। बाइक सवार संभल नहीं पाता और बाइक सहित पानी में बह जाता है। अब कुछ यूजर्स इस वीडियो को दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का बताकर शेयर कर रहे हैं। विश्वास न्यूज की पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक निकला। सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा वीडियो साल 2014 में मध्य प्रदेश के बैतूल का है। जब माचना नदी में आई बाढ़ में करबला घाट पर पुल पार कर रहा युवक बाइक सहित बह गया था। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल इमेज के जरिए सर्च किया। हमें वायरल वीडियो कई न्यूज वेबसाइट पर मिला, पर दिल्ली के नाम से नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के नाम से। नईदुनिया की वेबसाइट पर 22 जुलाई 2014 को प्रकाशित खबर में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक, “माचना नदी में आई बाढ़ में यहां करबला घाट पर पुल पार कर रहे युवक के बाइक सहित बह जाने की खबर है। बताया जाता है कि करीब 25 वर्ष का एक युवक बैतूल से खेड़ी की तरफ जा रहा था। यहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि उसे किसी अनहोनी की आशंका से रोका भी गया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़ गया।” लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी पड़ताल...

Edited By: Achyut Kumar