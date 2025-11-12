कश्मीर में 4.24 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में व्यवसायी गिरफ्तार, सोने का कारोबार करता था आरोपी
श्रीनगर में क्राइम ब्रांच ने सोने के व्यापार में 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुदासिर अहमद वानी नामक एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने एक स्थानीय व्यवसायी से एडवांस लेने के बाद भी सोने की सप्लाई नहीं की और पैसे भी नहीं लौटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनामिक आफेंस विंग ने सोने के व्यापार में 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर के एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है।
इसकी पहचान मुदासिर अहमद वानी निवासी बादामवारी, हवल, श्रीनगर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन करण नगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) के तहत एफआईआर नंबर 22/2024 दर्ज की गई है। बुलियन वाल्ट के तहत सोने के व्यापार में लगे एक स्थानीय व्यवसायी की शिकायत में यह कार्रवाई की गई है।
उनका आरोप है कि वानी और उसके साथी उमर खान ने एक बड़ी रकम एडवांस लेने के बाद भी सोने की सप्लाई नहीं दी और ना ही पैसे लौटाए। पुलिस के अनुसार आरोपी सल्लार शापिंग काम्प्लेक्स, सराई पयीन, मगरमल बाग क्रासिंग के पास, श्रीनगर में स्थित गोल्ड हब और द गोल्ड हब नाम से सोने के आउटलेट चला रहे थे।
जांच के दौरान, दस्तावेजी सबूतों ने शिकायतकर्ता के दावों की पुष्टि की और साबित हुआ कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 4.24 करोड़ की धोखाधड़ी की है। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
