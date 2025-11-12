कश्मीर में 4.24 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में व्यवसायी गिरफ्तार, सोने का कारोबार करता था आरोपी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनामिक आफेंस विंग ने सोने के व्यापार में 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर के एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मुदासिर अहमद वानी निवासी बादामवारी, हवल, श्रीनगर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन करण नगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) के तहत एफआईआर नंबर 22/2024 दर्ज की गई है। बुलियन वाल्ट के तहत सोने के व्यापार में लगे एक स्थानीय व्यवसायी की शिकायत में यह कार्रवाई की गई है।

उनका आरोप है कि वानी और उसके साथी उमर खान ने एक बड़ी रकम एडवांस लेने के बाद भी सोने की सप्लाई नहीं दी और ना ही पैसे लौटाए। पुलिस के अनुसार आरोपी सल्लार शापिंग काम्प्लेक्स, सराई पयीन, मगरमल बाग क्रासिंग के पास, श्रीनगर में स्थित गोल्ड हब और द गोल्ड हब नाम से सोने के आउटलेट चला रहे थे।