Transformers- Rise Of The Beasts प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज, फिल्म देखने के लिए चुकानी होगी ये रकम

Transformers- Rise Of The Beasts On OTT ट्रांसफॉर्मर्स हॉलीवुड की सबसे लम्बी चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में शामिल है। इस साइ-फाइ थ्रिलर फिल्म की कहानी इंसानों की तरह चलने वाले प्राणियों पर आधारित है जो छुपने के लिए वाहनों में बदल जाते हैं। इन्हें ऑटोबॉट्स कहते हैं और दूसरे ग्रहों से आये हैं। यह फिल्में अपनी स्टोरीलाइन और एक्शन के लिए मशहूर हैं।