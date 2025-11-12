Language
    Thamma OTT Release: थामा की ओटीटी रिलीज डेट आ गई सामने, इस प्लेटफॉर्म पर होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:52 AM (IST)

    Thamm On OTT: अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज के लिए कमर कस चुकी है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन इसे कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। 

    ओटीटी पर कब रिलीज होगी थामा (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने थिएटर्स में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस मूवी ने अपनी बेहतरीन स्टोरी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर भी थामा ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है। 

    अब चर्चा है कि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स में थामा की ओटटी रिलीज डेट का खुलासा किया गया है। ऐसे में आइ जानते हैं कि मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी थामा को ऑनलाइन कब और कहां रिलीज किया जाएगा। 

    ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

    अक्सर देखा जाता है कि थिएटर रिलीज के करीब 45-60 दिन के भीतर किसी भी सफल मूवी को ओटीटी पर पेश किया जाता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना की थामा को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खबर है कि थामा को ओटीटी पर अगले महीने दिसंबर में ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। जिसकी तारीख भी सामने आई है, जिसके आधार पर 16 दिसंबर को दिन ये हॉरर कॉमेडी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर देखने को मिलेगी। 

    दरअसल बड़े पर्दे पर रिलीज से पहले ही थामा के डिजिटल राइट्स सेल हो गए थे, जिन्हें प्राइम वीडियो ने खरीदा था। इस आधार पर अब थामा आपको आने वाले समय में इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक थामा को नहीं देखा है तो अब आप इसे  घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं।

    हालांकि, थामा की ओटीटी रिलीज का मेकर्स की तरफ से आधिकारिक एलान होना अभी बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई हो गई है। 

    बॉक्स ऑफिस पर थामा का कब्जा

    फिल्म थामा ने कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। कमाई के मामले में इस हॉरर कॉमेडी मूवी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। गौर किया जाए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर थामा के नेट कलेक्शन की तरफ तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 121 करोड़ के आस-पास पहुंच गया है, जबकि वर्ल्डवाइड इस मूवी की ग्रॉस कमाई 165 करोड़ के पार पहुंच गई है। 

