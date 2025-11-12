Thamma OTT Release: थामा की ओटीटी रिलीज डेट आ गई सामने, इस प्लेटफॉर्म पर होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने थिएटर्स में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस मूवी ने अपनी बेहतरीन स्टोरी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर भी थामा ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है।

अब चर्चा है कि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स में थामा की ओटटी रिलीज डेट का खुलासा किया गया है। ऐसे में आइ जानते हैं कि मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी थामा को ऑनलाइन कब और कहां रिलीज किया जाएगा।

ओटीटी पर कब और कहां आएगी? अक्सर देखा जाता है कि थिएटर रिलीज के करीब 45-60 दिन के भीतर किसी भी सफल मूवी को ओटीटी पर पेश किया जाता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना की थामा को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खबर है कि थामा को ओटीटी पर अगले महीने दिसंबर में ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। जिसकी तारीख भी सामने आई है, जिसके आधार पर 16 दिसंबर को दिन ये हॉरर कॉमेडी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर देखने को मिलेगी।