17 एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दी थी यह Crime Thriller, ब्लॉकबस्टर रही थी 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म
एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसे लगभग 17 एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया और 21 प्रोड्यूसर्स ने इस इसे फंड करने से मना कर दिया। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को रिजेक ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कई बार हम सुनते हैं कि किसी एक्टर ने कोई फिल्म करने से इनकार कर दिया और उसके हिट होने के बाद उन्हें पछतावा हुआ। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे 17 एक्टर्स ने रिजेक्ट किया। इतना ही नहीं इसे 21 प्रोड्यूसर्स ने भी फंड करने से मना कर दिया। लेकिन इन सबके बावजूद रिलीज होने के बाद फिल्म मेगा हिट रही और इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म का स्टेटस हासिल हुआ।
डार्क थीम की वजह से एक्टर्स ने किया रिजेक्ट
कुल 17 हीरो ने इस फिल्म से किनारा कर लिया और 21 प्रोड्यूसर्स ने इसे सपोर्ट करने से मना कर दिया। बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा डार्क बताकर इसे खारिज कर दिया गया, फिल्म को विश्वास करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, जब तक कि यह आखिरकार थिएटर में नहीं पहुंची और सबने इसे देखकर हैरान रह गए। इसके बाद बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली और यह क्राइम थ्रिलर अब एक जॉनर-डिफाइनिंग क्लासिक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सी फिल्म है?
यह भी पढ़ें- 8 एपिसोड वाली हॉरर थ्रिलर सीरीज ने ओटीटी पर जमाया कब्जा, IMDb से मिली है 8/10 रेटिंग
फिल्म ने उठाया ये सीरीयस मुद्दा
इस फिल्म ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुद्दा उठाया, और इसके क्लाइमेक्स ट्विस्ट ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। कहानी इतनी अच्छी तरह से बुनी गई थी कि दर्शक शुरू से आखिर तक अपनी सीटों से बंधे रहे। विलेन तोहफों का इस्तेमाल करके महिलाओं को किडनैप करता है और उनका मर्डर करता है, और कहानी आखिर में एक पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है जो उसे ढूंढ निकालने के लिए दृढ़ है। फिल्म ने आखिरी पलों तक अपना तनाव और सस्पेंस बनाए रखा और बेहतरीन रोमांचक थ्रिलर का अनुभव दिया।
करना पड़ा आलोचना का सामना
फिल्म को मानसिक बीमारी को दिखाने और क्राइम थ्रिलर कहानी में ईसाइयों को विलेन के तौर पर दिखाने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद यह फिल्म तमिल सिनेमा के उन दर्शकों के लिए एक बिना शक के मील का पत्थर बनी हुई है जो इंटेंस और अच्छी तरह से बनाई गई क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं।
कौन सी है यह फिल्म
यह फिल्म 'रतसासन' (Ratsasan) है, जो 2018 में रिलीज हुई थी और इसमें विष्णु विशाल लीड रोल में थे। राम कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमाला पॉल, संगिली मुरुगन, राधा रवि, निझालगल रवि, काली वेंकट, मुनीशकांत, विनोद सागर और कई अन्य कलाकार भी थे। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका बैकग्राउंड स्कोर था जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे घिब्रान ने दिया था और उनके काम की खूब तारीफ की गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।