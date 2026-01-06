17 एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दी थी यह Crime Thriller, ब्लॉकबस्टर रही थी 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कई बार हम सुनते हैं कि किसी एक्टर ने कोई फिल्म करने से इनकार कर दिया और उसके हिट होने के बाद उन्हें पछतावा हुआ। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे 17 एक्टर्स ने रिजेक्ट किया। इतना ही नहीं इसे 21 प्रोड्यूसर्स ने भी फंड करने से मना कर दिया। लेकिन इन सबके बावजूद रिलीज होने के बाद फिल्म मेगा हिट रही और इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म का स्टेटस हासिल हुआ।

डार्क थीम की वजह से एक्टर्स ने किया रिजेक्ट कुल 17 हीरो ने इस फिल्म से किनारा कर लिया और 21 प्रोड्यूसर्स ने इसे सपोर्ट करने से मना कर दिया। बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा डार्क बताकर इसे खारिज कर दिया गया, फिल्म को विश्वास करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, जब तक कि यह आखिरकार थिएटर में नहीं पहुंची और सबने इसे देखकर हैरान रह गए। इसके बाद बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली और यह क्राइम थ्रिलर अब एक जॉनर-डिफाइनिंग क्लासिक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सी फिल्म है?

करना पड़ा आलोचना का सामना फिल्म को मानसिक बीमारी को दिखाने और क्राइम थ्रिलर कहानी में ईसाइयों को विलेन के तौर पर दिखाने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद यह फिल्म तमिल सिनेमा के उन दर्शकों के लिए एक बिना शक के मील का पत्थर बनी हुई है जो इंटेंस और अच्छी तरह से बनाई गई क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं।