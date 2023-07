प्राइम वीडियो के शो Jack Ryan का शुक्रवार को फिनाले, स्पाइ माइक बोले- 'दोस्ती के नाते की सीरीज'

Jack Ryan Season 4 Finale प्राइम वीडियो की स्पाइ वेब सीरीज का पर्दा इस हफ्ते गिर जाएगा। शो का फिनाले सीजन चल रहा है और शुक्रवार को इसके आखिरी एपिसोड्स जारी कर दिये जाएंगे। फैंस के लिए यह भावुक करने वाला पल है।

नई दिल्ली, जेएनएन। एक्शन थ्रिलर का पर्याय बन चुकी सीरीज जैक रायन का अमेजन प्राइम वीडियो पर फाइनल सीजन चल रहा है। इस सीरीज के चार एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आए हैं। अब फैन्स को इसके आखिरी एपिसोड का इंतजार है, जो शुक्रवार 14 जुलाई को रिलीज होगा। सबको इंतजार है कि सीरीज के फाइनल सीजन की एंडिंग कैसी होगी। केली ने कहा- मेरा अब तक का सबसे शानदार काम जैक रायन का चौथा सीजन चल रहा है। सीरीज के किरदारों के साथ फैन्स का एक रिश्ता बन गया था, लिहाजा कुछ लोग मायूस हैं कि उनकी पसंदीदा सीरीज खत्म होने जा रही है। फैन्स के अलावा खुद कलाकार भी दुखी हैं। वे सालों से एक-दूसरे के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब अलविदा कहने का समय आ गया है। शो में जासूस माइक का किरदार निभाने वाले माइकल केली ने अपने को-एक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त किया। केली ने कहा- मैं तीन सीजन तक इस खास सीरीज का हिस्सा रहा। शायद यह मेरा अब तक का सबसे शानदार काम था। मेरे पास इस सीरीज के अलावा भी काम था, लेकिन यह उस दोस्ती के नाम जिस हम तीनों (जॉन क्रैसिंस्की, वेंडेल पियर्स और केली) आगे भी निभाते रहेंगे। जॉन क्रैसिंस्की और वेंडेल पियर्स के पास जाना और उनसे जुड़ना एक अच्छा पल था। खतरनाक सीन्स के बाद भी हम हंसते थे केली ने आगे कहा कि हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और सेट पर हम हर दिन एन्जॉय करते थे। मेरे लिए ये यादगार पल थे। सबसे खतरनाक सीन्स करने के बावजूद हमारे पास हमेशा जोर-जोर से हंसने का समय होता था। मैंने उनके साथ खट्टी-मीठी यादें बुनी हैं। माइकल केली ने इससे पहले पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज 'हाउस ऑफ कार्ड्स' में भी काम किया था। इस सीरीज में उन्होंने मुख्य किरदार फ्रांसिस अंडरवुड के खास आदमी डॉग स्टेम्पर का रोल किया था। केली ने यह किरदार निभाकर भी खूब सारी तारीफे बटोरी थीं। पांच साल में चार धमाकेदार सीजन आ चुके गौरतलब है कि टॉम क्लैन्सीज जैक रायन का हर सीजन एक्शन से भरपूर है। इसके पहले सीजन की शुरुआत अगस्त 2018 में अमेजन प्राइम पर हुई थी। करीब पांच साल के अंतराल में इस सीरीज के चार सीजन आ गए। चौथा और फाइनल सीजन 30 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ था।

