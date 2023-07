Hip Hop India: डांस रिएलिटी शो को रेमो के साथ जज करेंगी नोरा फतेही, मिनीटीवी पर इस दिन से होगा स्ट्रीम

Hip Hop India Dance Reality Show रेमो डिसूजा और नोरा फतेही मनोरंजन जगत में अपने डांस के लिए जाने जाते हैं। रेमो जहां चर्चित कोरियोग्राफर और जज हैं वहीं नोरा बेहतरीन डांसर हैं जो कई गानों को अपने डांस से हिट करवा चुकी हैं। मिनीटीवी के शो को दोनों मिलकर जज कर रहे हैं। ओटीटी स्पेस में यह पहला हिप हॉप डांस रिएलिटी शो है।

Nora fatehi and remo dsouza are all set to judge amazon mini tv. Photo- screenshot

Edited By: Manoj Vashisth