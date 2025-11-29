सस्पेंस से भरी ये 2 घंटे की साइको थ्रिलर देखकर सुन्न पड़ जाएगा आपका दिमाग, आईएमडीबी ने दी है 8.3 रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के टाइम पर आप देखें तो एक तरीके से सिनेमाघर जाने की जरूरत ही नहीं है। ओटीटी पर अपने आप में इतना कंटेंट मौजूद है कि आप देखते-देखते थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। रोमांस, कॉमेडी, हॉरर तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने वाले हैं वो एक साइको थ्रिलर है। एक ऐसा कंसेप्ट जिसपर आपने बॉलीवुड में या तो कोई फिल्म देखी नहीं होगी या होगी तो बहुत कम।

साल 2018 में रिलीज हुई थी फिल्म विष्णु विशाल (Vishnu Vishal) की ये फिल्म 7 साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन अभी भी इसका बॉक्स ऑफिस पर कोई मुकाबल नहीं है। फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके रीमेक भी बनें लेकिन इसे हिला तक नहीं पाए।विष्णु विशाल तमिल फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। एक्टर भले ही इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'आर्यन' (Aaryan) को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन उनको असली सफलता 'रत्सासन' (Ratsasan) ने दिलाई।

क्या है फिल्म की कहानी? कहानी की शुरुआत होती है दो बुज़ुर्गों से जिन्हें एक 15 साल की लड़की संयुक्ता की लाश मिलती है, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मनोरोगियों पर फिल्म बनाने का जुनून रखने वाले एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता अरुण कुमार, पारिवारिक दबाव और अपने बहनोई, जो पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर हैं उसकी मदद से तमिलनाडु पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बन जाता है। अरुण अपनी बहन कोकिला, डॉस और उनकी बेटी अम्मू के साथ रहने लगता है। स्कूल में अम्मू से जुड़ी एक घटना के बाद, अरुण उनकी टीचर विजी से मिलता है और धीरे-धीरे उनसे और उनकी मूक-बधिर भतीजी, कायल से दोस्ती कर लेता है। इस बीच अरुण अमुधा नाम की एक लड़की के गायब होने के मामले की जांच कर रहा है जिसमें वो पाता है कि इसकी समानता संयुक्ता के केस से है। दोनों केस की कड़ी होती है वो डरावनी गुड़िया। कहानी आगे जाकर और भी दिलचस्प यूटर्न लेती है।