Alliance 2 OTT Release: रियलिटी शो की दुनिया बदलेगा ‘एलायंस 2', कब से शुरू होगा रियलिटी शो?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल ओटीटी पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाला रियलिटी शो एलायंस अब अपने नए और दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुधवार को शो के मेकर्स की तरफ से एलायंस सीजन 2 क आधिकारिक एलान कर दिया गया है।

जिसके बाद फैंस में काफी क्रेज नजर आ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं अभिनेता कुणाल खेमू के एलायंस सीजन 2 को ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। कब आएगा एलायंस सीजन 2 पहले सीजन की अपार सफलता के बाद मेकर्स एलायंस का सीजन 2 लाने का फैसला किया है और इसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया पर एलायंस 2 का आधिकारिक एलान किया गया है। ट्वीट में इस रियलिटी शो के नए सीजन की अनाउंसमेंट के साथ लिखा है- सिस्टम अलर्ट: नए गठबंधन बन रहे हैं और ड्रामा होगा, और एलायंस टूटेंगे।

एलायंस सीजन 1 को दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया ने हमारी इस सोच को सही साबित किया कि भारतीय दर्शक रियलिटी एंटरटेनमेंट का एक ज्यादा समझदार और रणनीतिक रूप देखने के लिए तैयार हैं। शो ने सिर्फ दर्शक नहीं बनाए, बल्कि ऐसे दर्शकों की कम्युनिटी बनाई जो खेल के हर कदम, हर गठबंधन और हर बदलाव से जुड़े हुए थे।

सीजन 1 को मिले प्यार ने हमें प्रेरित किया कि हम दर्शकों को पूरे एक साल तक इंतजार न करवाएं। इसलिए हम सीजन 2 को जल्द लेकर आ रहे हैं। इस बार दांव और बड़े होंगे, गेमप्ले और ज्यादा रणनीतिक होगा, ड्रामा ज्यादा होगा और ‘सिस्टम’ में भी बदलाव होंगे, जो ‘एलायज’ को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती देंगे।