Netflix पर 2 घंटे 11 मिनट की फिल्म ने डाला डेरा, सस्पेंस थ्रिलर के आगे धरे रह जाएंगे सारे समीकरण
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में 2 घंटे 11 मिनट की फिल्म को रिलीज किया गया है, जो सस्पेंस से भरपूर है। इस मूवी की कहानी के आगे आपके ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ओटीटा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसपर एक से थ्रिलर देखने को मिलते हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर को रिलीज किया गया है, जो साउथ सिनेमा से नाता रखती है। 2 घंटे 11 मिनट की कहानी वाली इस मूवी में सस्पेंस और रोमांच भरपूर मात्रा में मौजूद है, जो आपको पलक झपकने तक का टाइम नहीं देखा।
थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ये तमिल मूवी ओटीटी (OTT) पर धाक जमाए हुए है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने डाला डेरा
जिस साउथ सिनेमा की सस्पेंस थ्रिलर के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम हुई है और अपनी शानदार कहानी से इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स (Netflix) पर डेरा जमा लिया है।
फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर की है, जो 5 लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए टारगेट करता है। लेकिन शॉकिंग प्वाइंट ये है कि वह हत्यारा पहले खुद मर जाता है और इसके बाद रहस्यमयी तरीके से उन लोगों को मौत के घाट उतारता है। इस खूनी को पकड़ने के लिए सूबे के पुलिस अधिकारी एक ऑफिसर को केस की कमान सौंपते हैं। लेकिन वह सीरियल किलर पुलिस से दो कदम आगे रहता है और खुलेआम चुनौती के बावजूद एक के बाद एक मर्डर करता रहता है।
पुलिस उसकी साजिश का पता लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत करती है। लेकिन अंत में ऐसा राज खुलता है, जो पूरी मूवी की स्टोरी को पलट कर रख देता है। इस फिल्म का नाम आर्यन (Aaryan) है, जिसमें साउथ सुपरस्टार विष्णु विशाल ने अहम भूमिका को अदा किया है। नेटफ्लिक्स पर फिलहाल ये मूवी मस्ट वॉच बन गई है।
आईएमडीबी से मिली पॉजिटिव रेटिंग
आर्यन को बेहतरीन कंटेंट के तौर पर आईएमडीबी (IMDb) की तरफ से भी पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जो 6.4/10 है। इस आधार पर अगर आप सस्पेंस थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर आर्यन को स्ट्रीम कर सकते हैं।
