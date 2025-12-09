Netflix पर 2 घंटे 11 मिनट की फिल्म ने डाला डेरा, सस्पेंस थ्रिलर के आगे धरे रह जाएंगे सारे समीकरण

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ओटीटा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसपर एक से थ्रिलर देखने को मिलते हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर को रिलीज किया गया है, जो साउथ सिनेमा से नाता रखती है। 2 घंटे 11 मिनट की कहानी वाली इस मूवी में सस्पेंस और रोमांच भरपूर मात्रा में मौजूद है, जो आपको पलक झपकने तक का टाइम नहीं देखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ये तमिल मूवी ओटीटी (OTT) पर धाक जमाए हुए है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने डाला डेरा जिस साउथ सिनेमा की सस्पेंस थ्रिलर के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम हुई है और अपनी शानदार कहानी से इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स (Netflix) पर डेरा जमा लिया है।

पुलिस उसकी साजिश का पता लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत करती है। लेकिन अंत में ऐसा राज खुलता है, जो पूरी मूवी की स्टोरी को पलट कर रख देता है। इस फिल्म का नाम आर्यन (Aaryan) है, जिसमें साउथ सुपरस्टार विष्णु विशाल ने अहम भूमिका को अदा किया है। नेटफ्लिक्स पर फिलहाल ये मूवी मस्ट वॉच बन गई है।