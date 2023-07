Bigg Boss OTT 2 में अब तड़का लगाने आएंगी सुम्बुल तौकीर लेकिन इस ट्विस्ट के साथ

Sumbul Touqeer On Bigg Boss OTT 2 सुम्बुल तौकीर जल्द बिग बॉस सीजन 2 में नजर आनेवाली है। वह बिग बॉस 16 में नजर आई थी। उनकी और शालीन भनोट की जोड़ी काफी चर्चा में थी। अब एक बार फिर वह बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर आनेवाली है। वह इसे लेकर काफी उत्साहित है। उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है।

Sumbul Touqeer On Bigg Boss OTT 2

Edited By: Rupesh Kumar