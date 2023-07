Shweta Tiwari: गोवा में श्वेता तिवारी ने दिखाई कातिलाना अदाएं, शेयर की दोस्तों संग मस्ती भरी फोटो

Shweta Tiwari श्वेता तिवारी छोटे पर्दे की जानी मानी अदाकारा हैं। उन्होंने टीवी सीरियल के साथ ही रियलिटी शो में भी काम किया है। एक्ट्रेस को उनके फैंस अच्छी एक्टिंग के साथ ही फिट रहने के लिए भी पसंद करते हैं। इन दिनों वह गोवा में एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने गोवा से अपनी ढेर सारी मस्ती भरी फोटोज शेयर की हैं।

File Photo of Shweta Tiwari from Goa Diaries

HighLights श्वेता तिवारी इन दिनों गोवा में कर रही एंजॉय एक्ट्रेस ने शेयर की गोवा से कई तस्वीरें फैंस को पसंद आई श्वेता तिवारी की तस्वीरें

Edited By: Karishma Lalwani