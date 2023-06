Shiv Thakare: कभी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी नहीं जीत सके थे रोडीज, अब उसी मंच पर करेंगे हुकुमत

नई दिल्ली, जेएनएन। MTV Roadies 19: रियलिटी शो की दुनिया में शिव ठाकरे (Shiv Thakare) उभरते सितारे के रूप में नजर आ रहे हैं। 'बिग बॉस मराठी' के बाद उन्होंने 'बिग बॉस 16' में शिरकत की, और यहां से उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन बिग बॉस शिव की लाइफ का वो पहला रियलिटी शो नहीं था, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करना चाहा था।

शिव ने 2017 में 'रोडीज' में पार्टिसिपेट किया था। वह इस शो में आ तो गए, लेकिन विनर का टाइटल अपने नाम नहीं कर पाए। अब चार साल बाद एक बार फिर शिव 'रोडीज' के मंच पर हैं, लेकिन कंटेस्टेंट बनकर नहीं, बल्कि गैंगलीडर बनकर। इस मौके पर शिव ने चार साल पहले के रोडीज से अपनी जर्नी की कुछ झलक को दिखाते हुए भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा।

सोशल मीडिया पर शिव ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे कभी रोडीज ऑडिशन के लिए वह घंटों लाइन में लगे रहते थे, और आज उसी मंच पर वह खुद कंटेस्टेंट्स को जज करेंगे। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मुझे आज भी याद है, रोडीज की लाइन में लगने के चार साल बाद जब मैंने सिर्फ पीआई राउंड तक पहुंचने के लिए मेहनत की, और अब उसी प्लेटफॉर्म पर गेस्ट गैंग लीडर बनकर आया हूं, यह कितना अच्छा लगता है। गनपति बप्पा मोरया!'

इसके साथ ही उन्होंने रणविजय सिंह (Rannvijay Singh Singha) और प्रिंस नरूला को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमेशा उन पर भरोसा किया, और छोटा भाई समझकर वैसा ही ट्रीट किया।

I still remember,after 4 years in the Roadies queue when I struggled just to get to the PI round & now as a guest Gang Leader on the same platform feels so grateful!💯⚡️💪🏼

Ganpati Bappa Morya 🙏🏻

Big thanks to @rannvijaysingha & @princenarula88 🙌🏻#ShivThakare #MTVRoadies pic.twitter.com/R7vwJ5xY3m— Shiv Thakare (@ShivThakare9) June 18, 2023