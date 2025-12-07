Language
    'सपने सुहाने लड़कपन' की 'गुंजन' ने रचाई शादी, सोने के गहने और लाल जोड़े में Roopal Tyagi लगीं बेहद खूबसूरत

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    Roopal Tyagi Wedding: फेमस कोरियोग्राफर और टीवी एक्ट्रेस रूपल त्यागी अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड ...और पढ़ें

    Hero Image

    टीवी एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की शादी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन अब अपने रियल लाइफ मयंक के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। जी हां, गुंजन की भूमिका निभाने वालीं एक्ट्रेस रूपल त्यागी (Roopal Tyagi) अब शादी के बंधन में बंध गई हैं।

    36 साल की उम्र में रूपल त्यागी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड से मंगेतर बने नोमिश भारद्वाज (Nomish Bhardvaj) से शादी कर ली है। उनकी शादी की फोटोज सामने आई हैं जिसमें रूपल बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।

    रूपल त्यागी लाल जोड़े में बनीं दुल्हनिया

    रूपल त्यागी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में वह लाल कलर के लहंगे में अप्सरा सी खूबसूरत लग रही हैं। आमतौर पर लोग मोतियों या फिर एमराल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन उन्होंने असली सोने के गहनों से अपना लुक पूरा किया है।

    590763213_18546252070036231_6755896134849254534_n

    रूपल त्यागी के लहंगे पर 'Roonom' लिखा हुआ है जो एक्ट्रेस और उनके दूल्हेराजा के नाम से बना हैशटैग है। एक्ट्रेस ने डबल दुपट्टे से अपना लुक पूरा किया है। उन्होंने हैवी ज्वेलरी को छोड़ मल्टीलेयर्ड गोल्ड नेकलेस और चोकर के साथ मिनिमल मांगटीका, इयररिंग और नथ उनके ब्राइडल लुक में चार-चांद लगा रहा है। 

    590763209_18546252091036231_7219847483036171298_n

    पति के साथ खिलखिलाती दिखीं एक्ट्रेस

    रूपल त्यागी के पति नोमिश आइवरी कलर की शेरवानी में हैंडसम लग रहे हैं। उन्होंने अपने लुक को येलो जैकेट से पूरा किया है। 

    Roopal Tyagi Husband

    नवंबर में ब्वॉयफ्रेंड ने किया था प्रपोज

    रूपल त्यागी और नोमिश भारद्वाज ने पिछले महीने ही एक-दूसरे से सगाई की थी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने प्रपोजल की झलकियां शेयर की थीं। फोटोज में नोमिश घुटनों के बल बैठकर रूपल को शादी के लिए प्रपोज करते हुए नजर आए थे। 

    रूपल त्यागी का वर्क फ्रंट

    कसम से, हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए और एक नई छोटी सी जिंदगी जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। उन्हें सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल से पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद वह कुबूल है, एक मुट्ठी आसमान, झलक दिखला जा 8 और बिग बॉस 9 जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। आखिरी बार एक्ट्रेस को रंजू की बेटियां शो में देखा गया था। 

