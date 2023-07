Ruslaan Mumtaz मनाली से निकले सुरक्षित, चार दिनों भारी बारिश-बाढ़ में फंसे थे एक्टर

Ruslaan Mumtaz Back to Mumbai टीवी एक्टर रुसलान मुमताज (Ruslaan Mumtaz) बीते दिनों मनाली में आईं बाढ़ में फंसे हुए थे। वहीं अब एक्टर ने अपना अपडेट दिया है और बताया है कि वह मनाली से सुरक्षित निकल गए हैं। एक्टर वहां से सुरक्षित वापस मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा की है।

Ruslaan Mumtaz Back to Mumbai Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav