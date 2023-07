Rakhi Sawant Video: राखी सावंत के साथ घटी बड़ी घटना, ड्राइवर लेकर भागा एक्ट्रेस की गाड़ी और पैसा

Rakhi Sawant Video राखी सावंत (Rakhi Sawant) हाल ही में दुबई से लौटी है। वापस आने के बाद आए दिन राखी आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती है। इसी बीच राखी का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपनी गाड़ी छोड़ मुंबई की सड़कों पर ऑटो में घूमती नजर आई। इस दौरान उन्होंने पैपराजी को बताया कि क्यों ऑटो में घूम रही है।

Rakhi Sawant Car Driver Rakhi Sawant Photo Credit Instagram

HighLights राखी सावंत की हुई गाड़ी चोरी एक्ट्रेस ने बताया ड्राइवर ने की चोरी गाड़ी के साथ गोल्ड का फोन और पैसे भी किए चोरी

