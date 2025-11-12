दिल्ली बम हादसे में एक्ट्रेस Payal Ghosh के करीबी की हुई मौत, बोलीं- 'कुछ ही समय पहले बात हुई...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली में 10 नवंबर को एक बड़ा हादसा हुआ। लाल किले के समीप मेट्रो गेट नंबर 1 के पास एक i20 गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ जिससे काफी क्षति हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसमें कुल 12 लोगों की जान गई है और कई घायल हैं। वहीं इस हादसे में अभिनेत्री पायल घोष का एक करीबी भी चपेट में आ गया है।

पायल को नहीं हो रहा यकीन पायल ने बताया कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ही सुनीता से बात की थी और इस दुखद क्षति पर अपना अविश्वास और दुख व्यक्त किया था। बॉलीवुड बबल से बातचीत करते हुए अभिनेत्री पायल घोष ने कहा, "मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहीं... हमने एक हफ्ते पहले ही बात की थी। वह ज़िंदादिल थीं, हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, हमेशा सकारात्मकता फैलाती रहती थीं। सुनकर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी दयालु आत्मा इतनी बेरहमी से चली गई।"