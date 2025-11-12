दिल्ली बम हादसे में एक्ट्रेस Payal Ghosh के करीबी की हुई मौत, बोलीं- 'कुछ ही समय पहले बात हुई...'
बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) ने दिल्ली हादसे में अपने स्कूल की एक दोस्त को खो दिया है। अभिनेत्री ने इस मामले पर गहरा दुख जाहिर किया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली में 10 नवंबर को एक बड़ा हादसा हुआ। लाल किले के समीप मेट्रो गेट नंबर 1 के पास एक i20 गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ जिससे काफी क्षति हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसमें कुल 12 लोगों की जान गई है और कई घायल हैं। वहीं इस हादसे में अभिनेत्री पायल घोष का एक करीबी भी चपेट में आ गया है।
पायल को नहीं हो रहा यकीन
पायल ने बताया कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ही सुनीता से बात की थी और इस दुखद क्षति पर अपना अविश्वास और दुख व्यक्त किया था। बॉलीवुड बबल से बातचीत करते हुए अभिनेत्री पायल घोष ने कहा, "मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहीं... हमने एक हफ्ते पहले ही बात की थी। वह ज़िंदादिल थीं, हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, हमेशा सकारात्मकता फैलाती रहती थीं। सुनकर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी दयालु आत्मा इतनी बेरहमी से चली गई।"
उन्होंने आगे कहा,"वह सिर्फ एक दोस्त नहीं थी बल्कि वह एक परिवार थी। हम साथ-साथ पले-बढ़े, सपने देखे, हंसी-मज़ाक और संघर्ष साझा किए। उसे इस तरह खोना... मेरे पास शब्द नहीं हैं।"
सीएम ने की घायलों की मदद की घोषणा
मंगलवार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किले में हुए घातक कार विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके साथ ही स्थायी रूप से विकलांग हुए लोगों और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने X पर एक पोस्ट में कहा, "मुश्किल की इस घड़ी में, दिल्ली सरकार उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो इस घटना में घायल हुए हैं।"
