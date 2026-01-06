Materchef India Season 9: हटके होगी इस बार मास्टर शेफ की थीम, कब और कहां देख सकेंगे भारत का सबसे बड़ा कुकिंग शो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप खाने के शौकिन हैं और भारत के मशहूर कुकिंग शो मास्टरशेफ के फैन भी तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि यह 9वें सीजन के साथ वापस लौट रहा है। आइए जानते हैं शो की थीम, टाइमिंग के बारे में सबकुछ।

कौन हैं इस सीजन के जज? मास्टरशेफ इंडिया 9 ने पहले ही काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जजिंग पैनल वापस आ गया है। शेफ विकास खन्ना, शेफ कुणाल कपूर और शेफ रणवीर बरार जज के तौर पर वापसी करने वाले हैं।

कब, कहां और किस वक्त होगा टेलीकास्ट? मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 (MasterChef India Season 9) 5 जनवरी से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रीमियर हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद यह पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो टैलेंट और इमोशन्स से भरे एक बिल्कुल नए सीजन के साथ वापस आने के लिए तैयार है।