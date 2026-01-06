Language
    Materchef India Season 9: हटके होगी इस बार मास्टर शेफ की थीम, कब और कहां देख सकेंगे भारत का सबसे बड़ा कुकिंग शो

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    MasterChef India Season 9: खाने के शौकीनों के लिए जश्न मनाने का एक बड़ा मौका है, क्योंकि मास्टरशेफ इंडिया आखिरकार सीजन 9 के साथ लौट आया है। पढ़ें शो क ...और पढ़ें

    सीजन 9 के साथ लौटा मास्टर शेफ इंडिया 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप खाने के शौकिन हैं और भारत के मशहूर कुकिंग शो मास्टरशेफ के फैन भी तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि यह 9वें सीजन के साथ वापस लौट रहा है। आइए जानते हैं शो की थीम, टाइमिंग के बारे में सबकुछ।

    कौन हैं इस सीजन के जज?

    मास्टरशेफ इंडिया 9 ने पहले ही काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जजिंग पैनल वापस आ गया है। शेफ विकास खन्ना, शेफ कुणाल कपूर और शेफ रणवीर बरार जज के तौर पर वापसी करने वाले हैं।

    क्या है शो की थीम?

    इस बार शो की थीम सुनकर आप खुश होने वाले हैं क्योंकि इस बार शो में सिर्फ भारतीय व्यंजनों की ही खुशबू आने वाली है। भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों की डिशेज जजों के सामने परोसी जाएगी। इस बार शो की थीम 'भारत का गौरव' है। ऑडियंस को कई भारतीय क्विजिन के बारे में जानने को मिलेगा। वहीं विदेशों में भारतीय खाने की खूबियां बताई जाएंगी।

    कब, कहां और किस वक्त होगा टेलीकास्ट?

    मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 (MasterChef India Season 9) 5 जनवरी से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रीमियर हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद यह पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो टैलेंट और इमोशन्स से भरे एक बिल्कुल नए सीजन के साथ वापस आने के लिए तैयार है।

    दो प्रोमो में कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाई गई। एक में झांसी के एक ससुर और बहू की जोड़ी थी जिन्होंने बुंदेलखंडी थाली बनाई। जज हैरान थे क्योंकि सास-बहू की जोड़ियां तो आम होती हैं, लेकिन ससुर-बहू का कॉम्बिनेशन कुछ अलग था। बहू ने बताया कि शादी के बाद अपने ससुर को किचन में काम करते देखकर उनसे खाना बनाना सीखा।

    एक और प्रोमो में देवरानी-जेठानी की जोड़ी दिखाई गई, जिन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन और फ्लेवर से जजों को इम्प्रेस किया। दोनों प्रोमो इस बात का इशारा करते हैं कि इस सीजन में परिवार की कुछ अनोखी जोड़ियां मुकाबला करेंगी।

