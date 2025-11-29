मां ने हंटर-चिमटे से पीटा, पिता ने एक्टिंग में धकेला... TV की 'खलनायिका' की तकलीफों से भरी जिंदगी!
टीवी की एक खलनायिका जिन्होंने अपने पहले ही शो से सफलता हासिल कर ली थी। प्रोफेशनल लाइफ तो दमदार थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी तकलीफों से भरी थी। हाल ही में उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां के बारे में बताया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ अभिनेत्रियां छोटे पर्दे पर खलनायिका की भूमिका इतनी जबरदस्त तरीके से निभाती हैं कि लोग उन्हें असली में विलेन समझ बैठे थे। 2000 के दशक में एक ऐसी ही एक्ट्रेस अपनी खलनायिकी के लिए जानी जाती थीं। वो एक्ट्रेस जया भट्टाचार्या (Jaya Bhattacharya) हैं।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पायल की भूमिका निभाकर घर-घर मशहूर हुईं जया भट्टाचार्या टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा अपनी खलनायिकी के लिए जाना जाता है। उन्हें इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जितना पसंद किया जाता है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी परेशानियों से भरी रही।
एक्ट्रेस को बुरी तरह पीटती थीं मां
माता-पिता के बीच का क्लैश का असर उन पर पड़ा। एक्टिंग में आने की चाहत न होने के बावजूद पिता ने फील्ड में धकेला। अब सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में जया भट्टाचार्या ने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई है। एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कहा, "मेरे माता-पिता दोनों कभी एक-दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे। उनकी आपस में नहीं बनती थी, और यह झगड़ा बच्चे तक पहुंच गया। मेरी मां खुश नहीं थीं। उनके सपने कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए वह मुझे जो कुछ भी दे सकती थीं, वह अधूरा था। मुझे हंटर, बेलन, चिमटे, जूते और न जाने क्या-क्या से पीटा गया है। मुझे बहुत पीटा गया है और इससे मैं जिद्दी हो गई हूं। इस सब में मैंने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया है।"
एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं जया भट्टाचार्या
जया भट्टाचार्या ने रिवील किया कि उन्हें एक्टिंग में धकेला गया था। वह म्यूजिक और डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं। बकौल एक्ट्रेस, "मुझे एक्टिंग की तरफ धकेला गया। मैं डांस करती थी और म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रही थी। एक बार मुझे एक टेलीफिल्म करने का मौका मिला, तो डायरेक्टर ने मेरे पापा से बात की और पहले मुझसे औरत का डांस करवाया और फिर मुझसे मर्द का रोल करने को भी कहा। शूट तीन दिन बाद होना था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अगले दिन सुबह 5 बजे जगाया और ले गए। मैं यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह मुझे वहां ले गए। इस तरह यह शुरू हुआ।"
