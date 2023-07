Big Boss OTT: बिग बास के घर से बाहर होने पर बोलीं फलक, 'लड़ती तो लोगों को अच्छी लगती पर मैं फेक नहीं बन सकती'

Big Boss OTT दैनिक जागरण से बातचीत में फलक ने कहा कि अविनाश को मेरे साथ सब्र से काम लेना होगा। मैंने उन्हें घर के भीतर भी यही कहा था कि मुझे बहुत सारा समय चाहिए। उनके साथ एक रिश्ता बन गया है। शो के प्रतिभागी अविनाश सचदेव ने फलक से अपने दिल की बात कही थी कि वह उन्हें पसंद करते हैं।

