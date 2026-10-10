मदीना में 'मिस्टर फैजू' ने किया निकाह, बीवी के साथ शादी की तस्वीरें आईं सामने; लेडी लव पर टिकीं निगाहें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में ऐसी चर्चा हो रही थी कि फेमस डिजिटल क्रिएटर और खतरों के खिलाड़ी फेम फैजल शेख उर्फ मिस्टर फैजू (Mr. Faisu) शादी करने वाले हैं। अब उनके निकाह की तस्वीरें सामने आ गई हैं।

दरअसल, युविका चौधरी के एक व्लॉग में एक वेडिंग कार्ड दिखाई दिया था जिसमें मिस्टर फैजू और तान्या का नाम सामने आया था। इसके बाद मिस्टर फैजू एक लड़की के साथ स्पॉट हुए थे। अब आखिरकार यूट्यूबर ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर निकाह की बात को पक्की कर दी है।

मिस्टर फैजू ने मदीना में किया निकाह मिस्टर फैजू ने शनिवार को अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने अपनी पार्टनर से मदीना शरीफ (सऊदी अरब) में निकाह किया है। यूट्यूबर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर निकाह की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह अपनी बीवी के साथ नजर आ रहे हैं।

सफेद जोड़े में खूबसूरत लगीं दुल्हन तस्वीरों में कपल मदीना शरीफ के सामने निकाह करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में कपल एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ है। सफेद शेरवानी में दूल्हेराजा मिस्टर फैजू अच्छे लग रहे हैं। वहीं, सफेद लिबास में उनकी दुल्हन भी काफी खूबसूरत लग रही हैं। दुल्हन पर लाल रंग का दुपट्टा जच रहा है। फैजू भी अपनी बीवी को देख उनसे नजरें नहीं हटा पा रहे थे।